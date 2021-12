Il presidente Usa insultato in diretta tv: perché “Forza Brandon” è un modo per dire “Biden vaffa” (Di sabato 25 dicembre 2021) Immaginate il presidente Mattarella che, dal comando dell’Aeronautica militare, aggiorna i bambini italiani sul viaggio della slitta di Babbo Natale. Vi viene da ridere? Negli Usa, dal 1955, tutti i presidenti lo fanno alla vigilia di Natale. Incluso Joe Biden, che ieri però è incappato in un clamoroso fuori programma. Il presidente americano, infatti, è stato mandato “a quel paese” dal papà di un bambino, mentre tutta l’America assisteva incredula in diretta tv. Il 79enne presidente ha pure ringraziato, non avendo capito il senso del “vaffa”, mentre sua moglie Jill ha alzato gli occhi al cielo per la sorpresa, avendo compreso benissimo, come milioni di americani. LEGGI ANCHE Figuraccia di Biden a Glasgow: "Sleepy Joe" dorme durante la ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 25 dicembre 2021) Immaginate ilMattarella che, dal comando dell’Aeronautica militare, aggiorna i bambini italiani sul viaggio della slitta di Babbo Natale. Vi viene da ridere? Negli Usa, dal 1955, tutti i presidenti lo fanno alla vigilia di Natale. Incluso Joe, che ieri però è incappato in un clamoroso fuori programma. Ilamericano, infatti, è stato mandato “a quel paese” dal papà di un bambino, mentre tutta l’America assisteva incredula intv. Il 79enneha pure ringraziato, non avendo capito il senso del “”, mentre sua moglie Jill ha alzato gli occhi al cielo per la sorpresa, avendo compreso benissimo, come milioni di americani. LEGGI ANCHE Figuraccia dia Glasgow: "Sleepy Joe" dorme durante la ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Biden insultato in codice da un sostenitore di Trump durante una telefonata di auguri in direta. Il presidente non… - SecolodItalia1 : Il presidente Usa insultato in diretta tv: perché “Forza Brandon” è un modo per dire “Biden vaffa”… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Biden insultato in codice da un sostenitore di Trump durante una telefonata di auguri in direta.… - FabioCasalucci : RT @Agenzia_Ansa: Biden insultato in codice da un sostenitore di Trump durante una telefonata di auguri in direta. Il presidente non si è a… - blogandy2022 : RT @Agenzia_Ansa: Biden insultato in codice da un sostenitore di Trump durante una telefonata di auguri in direta. Il presidente non si è a… -