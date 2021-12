Il Papa nel suo messaggio natalizio Urbi et Orbi: «Dare i vaccini alle popolazioni bisognose» – Il video (Di sabato 25 dicembre 2021) Un messaggio natalizio denso di argomenti quello che Papa Francesco ha lanciato dalla loggia centrale di San Pietro, prima della consueta benedizione Urbi et Orbi e la formula dell’indulgenza plenaria introdotta dal cardinale protodiacono Renato Raffaele Martino. Il capo della chiesa cattolica ha passato in rassegna le aree del mondo dove imperversano le guerre: «Pensiamo al popolo siriano, che vive da oltre un decennio una guerra che ha provocato molte vittime e un numero incalcolabile di profughi». E ancora, soffermandosi sull’area mediorientale: «Guardiamo all’Iraq, che fatica ancora a rialzarsi dopo un lungo conflitto. Ascoltiamo il grido dei bambini che si leva dallo Yemen, dove un’immane tragedia, dimenticata da tutti, da anni si sta consumando in silenzio, provocando morti ogni giorno. ... Leggi su open.online (Di sabato 25 dicembre 2021) Undenso di argomenti quello cheFrancesco ha lanciato dalla loggia centrale di San Pietro, prima della consueta benedizioneete la formula dell’indulgenza plenaria introdotta dal cardinale protodiacono Renato Raffaele Martino. Il capo della chiesa cattolica ha passato in rassegna le aree del mondo dove imperversano le guerre: «Pensiamo al popolo siriano, che vive da oltre un decennio una guerra che ha provocato molte vittime e un numero incalcolabile di profughi». E ancora, soffermandosi sull’area mediorientale: «Guardiamo all’Iraq, che fatica ancora a rialzarsi dopo un lungo conflitto. Ascoltiamo il grido dei bambini che si leva dallo Yemen, dove un’immane tragedia, dimenticata da tutti, da anni si sta consumando in silenzio, provocando morti ogni giorno. ...

Advertising

Pontifex_it : Il Verbo si è fatto carne per dialogare con noi. Dio non vuole fare un monologo, ma un dialogo. Venendo nel mondo,… - vaticannews_it : #25dicembre Nel messaggio natalizio prima della benedizione Urbi et Orbi, #PapaFrancesco ha ricordato terre scosse… - Agenzia_Ansa : Il Papa: 'In pandemia dilaga la violenza sulle donne, aiutare le vittime . Trovare soluzioni per vincere il Covid,… - baldini70 : RT @Pontifex_it: Il Verbo si è fatto carne per dialogare con noi. Dio non vuole fare un monologo, ma un dialogo. Venendo nel mondo, nella P… - GatineauPatrick : RT @Pontifex_it: Il Verbo si è fatto carne per dialogare con noi. Dio non vuole fare un monologo, ma un dialogo. Venendo nel mondo, nella P… -