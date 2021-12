Il Papa nel messaggio natalizio Urbi et Orbi: “Servono soluzioni per vincere il Covid e vaccini ai poveri” (Di sabato 25 dicembre 2021) Nel suo messaggio natalizio Urbi et Orbi dalla Loggia centrale di San Pietro, Papa Francesco ha pregato Dio di concedere “salute ai malati” e ispirare “tutte le persone di buona volontà a trovare le soluzioni più idonee per superare la crisi sanitaria e le sue conseguenze”. Papa Bergoglio ha quindi lanciato un appello per “far giungere le cure necessarie, specialmente i vaccini, alle popolazioni più bisognose”. L’ennesimo appello per i migranti Il pontefice ha quindi lanciato l’ennesimo appello, toccando ancora una volta uno temi portanti del pontificato, mentre le cronache LEGGI ANCHE Papa Francesco interviene a un raduno di suore e le striglia: "Siate madri, non fate le zitellone" Salta un altro cardinale ratzingeriano: il ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 25 dicembre 2021) Nel suoetdalla Loggia centrale di San Pietro,Francesco ha pregato Dio di concedere “salute ai malati” e ispirare “tutte le persone di buona volontà a trovare lepiù idonee per superare la crisi sanitaria e le sue conseguenze”.Bergoglio ha quindi lanciato un appello per “far giungere le cure necessarie, specialmente i, alle popolazioni più bisognose”. L’ennesimo appello per i migranti Il pontefice ha quindi lanciato l’ennesimo appello, toccando ancora una volta uno temi portanti del pontificato, mentre le cronache LEGGI ANCHEFrancesco interviene a un raduno di suore e le striglia: "Siate madri, non fate le zitellone" Salta un altro cardinale ratzingeriano: il ...

Advertising

LaStampa : Natale, il Papa: “Nel giorno della vita ripetiamo: basta morti sul lavoro! E impegniamoci per questo” - vaticannews_it : #25dicembre Nel messaggio natalizio prima della benedizione Urbi et Orbi, #PapaFrancesco ha ricordato terre scosse… - Agenzia_Ansa : Il Papa: 'In pandemia dilaga la violenza sulle donne, aiutare le vittime . Trovare soluzioni per vincere il Covid,… - SecolodItalia1 : Il Papa nel messaggio natalizio Urbi et Orbi: “Servono soluzioni per vincere il Covid e vaccini ai poveri”… - rosyniro : @GianniJ08 Buon Natale Gianni ,la tua mamma sarà contenta di vederti insieme al tuo papà . Natale è la gioia di sta… -