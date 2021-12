Il Papa invita al dialogo nel discorso di Natale “Urbi et Orbi” (Di sabato 25 dicembre 2021) Sabato Papa Francesco ha esortato al dialogo sia a livello personale che politico mentre celebrava un secondo Natale all’ombra di una pandemia di coronavirus che stava spingendo le persone all’isolamento. Ecco le sue parole nel discorso Urbi et Orbi. Il messaggio Ubri Et Orbi di Papa Francesco Nel tradizionale messaggio del giorno di Natale Urbi Leggi su periodicodaily (Di sabato 25 dicembre 2021) SabatoFrancesco ha esortato alsia a livello personale che politico mentre celebrava un secondoall’ombra di una pandemia di coronavirus che stava spingendo le persone all’isolamento. Ecco le sue parole nelet. Il messaggio Ubri EtdiFrancesco Nel tradizionale messaggio del giorno di

Advertising

fattoquotidiano : L’omelia di Natale di papa Francesco: “L’uomo non è schiavo del lavoro, basta morti bianche”. E invita a cercare “l… - periodicodaily : Il Papa invita al dialogo nel discorso di Natale “Urbi et Orbi” #UrbiEtOrbi #PapaFrancesco #Natale #25dicembre - Daviderel4 : RT @fattoquotidiano: L’omelia di Natale di papa Francesco: “L’uomo non è schiavo del lavoro, basta morti bianche”. E invita a cercare “la g… - Daviderel4 : RT @petergomezblog: L’omelia di Natale di papa Francesco: “L’uomo non è schiavo del lavoro, basta morti bianche”. E invita a cercare “la gr… - CanetriElisa : RT @petergomezblog: L’omelia di Natale di papa Francesco: “L’uomo non è schiavo del lavoro, basta morti bianche”. E invita a cercare “la gr… -