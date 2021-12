Il Natale della politica: dal drone sopra il Quirinale, a Berlusconi con il nuovo cagnolino (Di sabato 25 dicembre 2021) della scelta del successore di Sergio Mattarella al Colle se ne riparlerà ormai a gennaio, quando le carte di tutti i partiti dovranno essere messe sul tavolo Leggi su tg.la7 (Di sabato 25 dicembre 2021)scelta del successore di Sergio Mattarella al Colle se ne riparlerà ormai a gennaio, quando le carte di tutti i partiti dovranno essere messe sul tavolo

Advertising

Pontifex_it : Sorella, fratello, se, come a Betlemme, il buio della notte ti circonda, se le ferite che ti porti dentro gridano:… - Pontifex_it : Stanotte una luce si è accesa. È una luce gentile e ci ricorda che nella nostra piccolezza siamo figli amati, figli… - Pontifex_it : Ecco che cosa chiedere a Gesù per #Natale: la grazia della piccolezza. “Signore, insegnaci ad amare la piccolezza.… - MrLin27 : RT @giuliaselvaggi2: Buon natale alle madri, ai padri e ai figli dei detenuti, in carcere in attesa di un processo, magari innocenti, a que… - Z0dtvPsQWQDAxCr : RT @civcatt: «Dio non si vergogna della bassezza dell'uomo, vi entra dentro [...]. Dio è vicino alla bassezza, ama ciò che è perduto... dov… -