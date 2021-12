Il Natale dei Vip | Santa Claus arriva anche nella Casa di Cinecittà

Advertising

Pontifex_it : Perché sia davvero #Natale, non dimentichiamo questo: Dio viene a stare con noi e chiede di prendersi cura dei frat… - SkyTG24 : Lo scorso anno l’aumento dei contagi e la mancanza dei vaccini portò a misure di contenimento drastiche. Ora invece… - fattoquotidiano : Il Natale di chi è senza lavoro in Sardegna: “Il futuro della nostra terra non può più essere retto dalle pensioni… - AlRobecchi : RT @La_Lettura: Monterossi Ben-ti-voglio. Il protagonista dei gialli di @AlRobecchi diventa una serie tv su Prime Video a gennaio, con Fabr… - EnricoSagradini : RT @raffaellapaita: La notizia della tragedia nel Mar Egeo spezza il cuore. Tra i 27 morti dei naufragi anche un neonato e tre donne. Se vo… -

Ultime Notizie dalla rete : Natale dei

Per evitare assembramenti è stato stilato il solito calendario in base alle iniziali del cognometitolari. Eccolo nel dettaglio. A - C: lunedì 27 dicembre 2021, D - G martedì 28 dicembre 2021, H ...Lo ha detto Papa Francesco nella benedizione Urbi et Orbi in occasione del. Sui conflitti ... "Ascoltiamo il gridobambini che si leva dallo Yemen, dove un'immane tragedia, dimenticata da ...La slitta di Babbo Natale e il celebre taxi di Zia Caterina ... I colori sgargianti di Zia Caterina hanno riempito gli occhi dei bambini, mentre seduti in cerchio ascoltavano attenti la sua storia.Così Papa Francesco nel messaggio Urbi et Orbi per il Natale. Ricorda le tensioni in Israele, Siria, Libano, i bimbi dello Yemen e il popolo afghano,la crisi ucraina. "Non restare indifferenti" di ...