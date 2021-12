Il Natale a Betlemme: un altro anno di festeggiamenti con il Covid (Di sabato 25 dicembre 2021) E’ passato un altro anno di pandemia, e il Natale a Betlemme è quasi surreale: ecco come sono andati i festeggiamenti nel luogo della nascita di Gesù, secondo la tradizione cristiana. Betlemme e l’ennesimo Natale ai tempi del Covid Nella Piazza della Mangiatoia a Betlemme si trascorrre la notte di Natale tra Covid e scarsa affluenza. Poca è la folla, pochi i cappelli rossi di Natale. Secondo la tradizione cristiana Betlemme è il luogo di nascita di Gesù, e grande è l’affluenza per il turismo religioso. Ma anche stavolta l’affluenza è stata scarsa, e la situazione ha visto la stessa Israele limitare la diffusione della variante Omicron del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 25 dicembre 2021) E’ passato undi pandemia, e ilè quasi surreale: ecco come sono andati inel luogo della nascita di Gesù, secondo la tradizione cristiana.e l’ennesimoai tempi delNella Piazza della Mangiatoia asi trascorrre la notte ditrae scarsa affluenza. Poca è la folla, pochi i cappelli rossi di. Secondo la tradizione cristianaè il luogo di nascita di Gesù, e grande è l’affluenza per il turismo religioso. Ma anche stavolta l’affluenza è stata scarsa, e la situazione ha visto la stessa Israele limitare la diffusione della variante Omicron del ...

Advertising

Pontifex_it : Sorella, fratello, se, come a Betlemme, il buio della notte ti circonda, se le ferite che ti porti dentro gridano:… - Agenzia_Ansa : Secondo la tradizione cristiana luogo di nascita di Gesù, Betlemme di solito vede affluire a Natale migliaia di tur… - dallatenda : RT @Pontifex_it: Sorella, fratello, se, come a Betlemme, il buio della notte ti circonda, se le ferite che ti porti dentro gridano: “Non va… - Timeles36130861 : RT @LIntelligente: Auguri per un #Natale dove riscoprire il vero significato della festa: la nascita del Bambino di Betlemme che si è fatto… - 5b556f1e896a49a : RT @Pontifex_it: Sorella, fratello, se, come a Betlemme, il buio della notte ti circonda, se le ferite che ti porti dentro gridano: “Non va… -