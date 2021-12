Il mondo incantato delle storie di Natale di Louisa May Alcott (Di sabato 25 dicembre 2021) Niente renne, pochissimi boschi imbiancati, nessuna veglia notturna davanti al caminetto. Ma questo non impedisce alle favole di Louisa May Alcott di mantenere, a modo loro, lo spirito magico della stagione natalizia. Raccolte dalla scrittrice americana tra il 1885 e il 1887 e dedicate alla nipote Lulu, che aveva adottato dopo la morte di sua sorella, vengono riproposte da Clichy, dopo il primo volume nel 2020. Ecco allora le “Nuove storie di Natale – racconti inediti”, tradotte da Giovanni Maria Rossi, un’antologia di 11 racconti, scritti in gioventù per le sorelle e gli amici e poi ripescati verso la fine della propria vita, per «il divertimento dei figli di quei bambini di allora dalla loro vecchia amica», come scrive nella prefazione. Sono storie di natura. Meglio ancora: storie ... Leggi su linkiesta (Di sabato 25 dicembre 2021) Niente renne, pochissimi boschi imbiancati, nessuna veglia notturna davanti al caminetto. Ma questo non impedisce alle favole diMaydi mantenere, a modo loro, lo spirito magico della stagione natalizia. Raccolte dalla scrittrice americana tra il 1885 e il 1887 e dedicate alla nipote Lulu, che aveva adottato dopo la morte di sua sorella, vengono riproposte da Clichy, dopo il primo volume nel 2020. Ecco allora le “Nuovedi– racconti inediti”, tradotte da Giovanni Maria Rossi, un’antologia di 11 racconti, scritti in gioventù per le sorelle e gli amici e poi ripescati verso la fine della propria vita, per «il divertimento dei figli di quei bambini di allora dalla loro vecchia amica», come scrive nella prefazione. Sonodi natura. Meglio ancora:...

