Il drone vola sul Quirinale | un video di auguri dalla presidenza della Repubblica

(Di sabato 25 dicembre 2021) Un filmato e elegante e nello stesso tempo sobrio, proprio come lo stile del presidente Mattarella. Glidi Natale arrivano via Twittercon unrealizzato ...

Advertising

globalistIT : - DronilabEu : RT @DronEzine: I droni di 'Kilimangiaro' il dietro le quinte del videomaker che vola per la RAI - DronEzine : I droni di 'Kilimangiaro' il dietro le quinte del videomaker che vola per la RAI -

Ultime Notizie dalla rete : drone vola

Gli auguri di Natale arrivano via Twitter dalla Presidenza della Repubblica con un video realizzato grazie all'uso delche riprende il Palazzo del Quirinale prima dall'alto e poi con una ...Seguono gli ori olimpici di Gianmarco Tamberi ("l'Italia che") e di Marcell Jacobs ("l'Italia ... Grazie all'utilizzo di un, si vede il Palazzo del Quirinale prima dall'alto e poi con una ...Gli auguri di Natale arrivano via Twitter dalla Presidenza della Repubblica con un video realizzato grazie all'uso del drone che riprende il Palazzo del Quirinale prima dall'alto e ...Berlusconi davanti all’albero con in braccio l’amica a quattro zampe Gilda. Salvini mostra i volti di tutti i protagonisti dell'anno d'oro dell'Italia ...