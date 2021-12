“Il dramma durante la Vigilia”. Lutto nello sport, Marco muore a 24 anni davanti al padre e alla sorella (Di sabato 25 dicembre 2021) Una Vigilia di Natale tragica per una famiglia trevigiana. Nel pomeriggio del 24 dicembre, poco dopo le 16, ha perso la vita il 24enne di San Polo di Piave, ma residente a Motta di Livenza, Marco Celotto, che era impegnato su una pista da motocross ad Aquileia. Il giovane, grande appassionato di motori, si stava esercitando sotto gli occhi del papà, che lo seguiva come sempre nei suoi salti. Ma è stato l’ultimo salto ad essergli fatale. Marco stava facendo pratica sul circuito del Las Vegas Park. Una caduta durante un allenamento di motocross ha provocato la morte di Marco Celotto, di San Polo di Piave. Il ventiquattrenne stava girando sulla pista in terra battuta davanti agli occhi del padre e della sorella, che l’avevano accompagnato. Ad un certo ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 25 dicembre 2021) Unadi Natale tragica per una famiglia trevigiana. Nel pomeriggio del 24 dicembre, poco dopo le 16, ha perso la vita il 24enne di San Polo di Piave, ma residente a Motta di Livenza,Celotto, che era impegnato su una pista da motocross ad Aquileia. Il giovane, grande appassionato di motori, si stava esercitando sotto gli occhi del papà, che lo seguiva come sempre nei suoi salti. Ma è stato l’ultimo salto ad essergli fatale.stava facendo pratica sul circuito del Las Vegas Park. Una cadutaun allenamento di motocross ha provocato la morte diCelotto, di San Polo di Piave. Il ventiquattrenne stava girando sulla pista in terra battutaagli occhi dele della, che l’avevano accompagnato. Ad un certo ...

