Il Covid fa paura: in Belgio torna il campionato ma a porte chiuse (Di sabato 25 dicembre 2021) Il campionato belga di calcio riparte dopo la breve sosta natalizia ma facendo i conti col Covid - 19. Il governo ha deciso che a partire da domani le partite della Jupiler Pro League si dovranno ... Leggi su globalist (Di sabato 25 dicembre 2021) Ilbelga di calcio riparte dopo la breve sosta natalizia ma facendo i conti col- 19. Il governo ha deciso che a partire da domani le partite della Jupiler Pro League si dovranno ...

Advertising

Corriere : «Abbiamo avuto paura di morire. In primavera, appena potremo, ci vaccineremo» - Efesto51 : RT @ilgiornale: Una coppia over 60 che non si era vaccinata ha rischiato di morire dopo aver preso il Covid. Appena sarà possibile faranno… - tyunsii : onestamente ho paura ogni volta che leggo “Hello this is BIGHIT MUSIC” e “Hello this is BELIFT LAB” cioè letteralme… - DiegoDan80 : @risottodivita @barbarab1974 Mai preso il covid, mai avuto paura di contrarlo e, nella malaugurata ipotesi, mi affi… - bella_you_know : Una mia amica è positiva al covid e dunque ieri ho fatto il tampone ed ero negativa. Anche altre persone che erano… -