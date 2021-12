Il Covid cresce ancora | il bollettino di Natale | 54 762 nuovi contagi e 144 decessi | indice di positività al 5 | 65 per cento

Advertising

La regione con l'incremento maggiore dei casi è la Lombardia seguita da Veneto, Campania, Lazio e PiemonteNumeri sempre in salita anche se la situazione, tra alti e bassi, resta sotto controllo. In Italia nelle ultime 24 ore si sono registrati 54.762 nuovi casi dia fronte di 969.752 tamponi effettuati. Si tratta del nuovo picco di contagi e del record di test giornalieri da inizio pandemia. Il giorno precedente l'incremento di positivi era stato di 50.Covid: 1.438 nuovi contagiati nel Bresciano, 17.332 in Lombardia e 54.762 in Italia. i dati di sabato 25 dicembre. In Lombardia i positivi sono 17.332, ancora in crescita il tasso di positività. La re ...In Italia nelle ultime 24 ore si sono registrati 54.762 nuovi casi di Covid a fronte di 969.752 tamponi effettuati. Si tratta del nuovo picco di contagi e del record di test giornalieri da inizio pand ...