Il Collegio 6, Maria Sofia Federico svela per quale dei suoi compagni ha perso la testa: “Sono innamorata di lui da quando… (Di sabato 25 dicembre 2021) Maria Sofia Federico è una delle protagoniste principali de Il Collegio 6, dove si è fatta notare per la sua grande forza di volontà, sia dal punto di vista personale, che didatticamente parlando. La collegiale è stata più volte presa come bersaglio dai suoi compagni ma nonostante ciò ha sempre cercato di reagire e di tirare fuori le unghie, continuando ad emergere come studentessa. Ma non è tutto. Perchè Maria Sofia, oltre a essere una alunna modelli, è riuscita anche a costruire dei rapporti con i suoi compagni, che con il tempo hanno imparato ad apprezzarla. Per quanto riguarda invece le sue vicissitudini amorose, è stata Maria Sofia stessa a rivelare – rispondendo ... Leggi su isaechia (Di sabato 25 dicembre 2021)è una delle protagoniste principali de Il6, dove si è fatta notare per la sua grande forza di volontà, sia dal punto di vistanale, che didatticamente parlando. La collegiale è stata più volte presa come bersaglio daima nonostante ciò ha sempre cercato di reagire e di tirare fuori le unghie, continuando ad emergere come studentessa. Ma non è tutto. Perchè, oltre a essere una alunna modelli, è riuscita anche a costruire dei rapporti con i, che con il tempo hanno imparato ad apprezzarla. Per quanto riguarda invece le sue vicissitudini amorose, è statastessa a rivelare – rispondendo ...

