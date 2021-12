Il cardinale Bassetti di nuovo positivo: "Non cedere allo sconforto" (Di sabato 25 dicembre 2021) Il cardinale Gualterio Bassetti è di nuovo positivo al Covid. Il presule si era ammalato di Coronavirus tra ottobre e novembre dello scorso anno Leggi su ilgiornale (Di sabato 25 dicembre 2021) IlGualterioè dial Covid. Il presule si era ammalato di Coronavirus tra ottobre e novembre dello scorso anno

