Il Barcellona ci prova | nel mirino un giocatore della Juventus!

(Di sabato 25 dicembre 2021) Il, nonostante il periodo no, è pronto a regalare alcuni colpi di mercato a Xavi a gennaio. Neldei blaugrana, infatti, ci sarebbe unJuventus. Ilavrebbe messo nelDe LigtJuventus. Secondo quanto riferito da Sport, il club spagnolo avrebbe già parlato con Mio Raiola. Il difensore ex Ajax ha già dato il proprio gradimento ma il problema da risolvere sarebbe quello dell’ingaggio percepito dall’olandese. I 120 milioni di euroclausola non spaventano: i bluagrana sono convinti di poter trattare con i bianconeri.

