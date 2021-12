Iginio Massari, quanto costano i suoi panettoni, dai grandi classici alle varianti del maestro pasticcere (Di sabato 25 dicembre 2021) Per quanto ci si possa sforzare di cercarli, buona parte dei panettoni di Iginio Massari sono esauriti. Sul sito del noto pasticciere molti prodotti sono accompagnati da una scritta che comunica la fine delle scorte. quanto basta per avere un’idea. Il maestro della pasticceria, o meglio, il maestro dei maestri, ha nei lievitati i suoi cavalli di battaglia. Il panettone, di cui ha realizzato una reinterpretazione in occasione dell’Expo 2015, è un classico delle festività natalizie, e Iginio Massari ne offre un assortimento invidiabile. Dal classico a quello al cioccolato: i panettoni di Iginio Massari con una sorpresa finale Il primo della lista è il panettone ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 25 dicembre 2021) Perci si possa sforzare di cercarli, buona parte deidisono esauriti. Sul sito del noto pasticciere molti prodotti sono accompagnati da una scritta che comunica la fine delle scorte.basta per avere un’idea. Ildella pasticceria, o meglio, ildei maestri, ha nei lievitati icavalli di battaglia. Il panettone, di cui ha realizzato una reinterpretazione in occasione dell’Expo 2015, è un classico delle festività natalizie, ene offre un assortimento invidiabile. Dal classico a quello al cioccolato: idicon una sorpresa finale Il primo della lista è il panettone ...

Advertising

grrsarafe : RT @mariateresacip: In tv, Iginio Massari spiega che l'arancia nel panettone rappresenta l'amore, l'uvetta i soldi, il cedro l'eternità. E,… - EEvienia : RT @mariateresacip: In tv, Iginio Massari spiega che l'arancia nel panettone rappresenta l'amore, l'uvetta i soldi, il cedro l'eternità. E,… - eleprivate : RT @mariateresacip: In tv, Iginio Massari spiega che l'arancia nel panettone rappresenta l'amore, l'uvetta i soldi, il cedro l'eternità. E,… - ResiannaM : RT @mariateresacip: In tv, Iginio Massari spiega che l'arancia nel panettone rappresenta l'amore, l'uvetta i soldi, il cedro l'eternità. E,… - VaniaFoglietta : RT @mariateresacip: In tv, Iginio Massari spiega che l'arancia nel panettone rappresenta l'amore, l'uvetta i soldi, il cedro l'eternità. E,… -