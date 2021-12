Ibrahimovic e gli auguri di Natale autocelebrativi: allegato dito medio (FOTO) (Di sabato 25 dicembre 2021) Zlatan Ibrahimovic non smette mai di sorprendere, neanche il giorno di Natale. Il noto attaccante del Milan, con un passato di valore tra Juventus, Inter, Barcellona e Psg, ha divulgato un’immagine ironica sui social network. Giocando sul suo personaggio simil-divino, compatibile con le gesta in campo da assoluto fuoriclasse, lo svedese ha augurato buon Natale con la descrizione “Merry Chriztmaz“ sopra un post; il tutto per esaltare la sua divertente corrispondenza con le sembianze divine, espressa dalle ‘z’ al posto delle ‘s’ del consueto ‘Merry Christmas’. Il tutto con allegato un dito medio e annessa candelina, come fosse il suo compleanno; Ibrahimovic sempre irriverente e davvero mai banale, una vera e propria icona per il calcio italiano e internazionale. Di ... Leggi su sportface (Di sabato 25 dicembre 2021) Zlatannon smette mai di sorprendere, neanche il giorno di. Il noto attaccante del Milan, con un passato di valore tra Juventus, Inter, Barcellona e Psg, ha divulgato un’immagine ironica sui social network. Giocando sul suo personaggio simil-divino, compatibile con le gesta in campo da assoluto fuoriclasse, lo svedese ha augurato buoncon la descrizione “Merry Chriztmaz“ sopra un post; il tutto per esaltare la sua divertente corrispondenza con le sembianze divine, espressa dalle ‘z’ al posto delle ‘s’ del consueto ‘Merry Christmas’. Il tutto conune annessa candelina, come fosse il suo compleanno;sempre irriverente e davvero mai banale, una vera e propria icona per il calcio italiano e internazionale. Di ...

