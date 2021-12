I programmi in tv oggi, 26 dicembre 2021: Maleficent e gli altri film (Di domenica 26 dicembre 2021) Su Rai Uno Maleficent – Signora del male, su Canale 5 Un Natale a 5 stelle. Guida ai programmi Tv della serata del 26 dicembre 2021 Cosa ci propone la programmazione televisiva di domenica 26 dicembre 2021? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di proporre una breve trama dei film. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non. film Su Rai Uno dalle 21.20 Maleficent – Signora del male. Nel film Disney Maleficent – Signora del male, Malefica e Aurora devono affrontare la complessità dei legami famigliari quando le loro strade vengono s – eparate da un matrimonio ... Leggi su lopinionista (Di domenica 26 dicembre 2021) Su Rai Uno– Signora del male, su Canale 5 Un Natale a 5 stelle. Guida aiTv della serata del 26Cosa ci propone la programmazione televisiva di domenica 26? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche e di proporre una breve trama dei. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Uno dalle 21.20– Signora del male. NelDisney– Signora del male, Malefica e Aurora devono affrontare la complessità dei legami famigliari quando le loro strade vengono s – eparate da un matrimonio ...

mannaggiacazz : Oggi sono una figlia molto proud!! Io non avevo parlato a mamma di drag race, perché so che lei vede i programmi su… - Lopinionista : I programmi in tv oggi, 26 dicembre 2021: Maleficent e gli altri film - mojopin82 : La Rai nel 2021 ancora col Tg a mezzanotte che spezza i programmi facendoti dimenticare pure cosa stavi vedendo. M… - GioITA2 : RT @GiusCandela: Un concetto che oggi si sminuisce: la tv è scrittura. I programmi devono essere pensati, scritti. Riscritti su più piani.… - GIANNIBRA : RT @GiusCandela: Un concetto che oggi si sminuisce: la tv è scrittura. I programmi devono essere pensati, scritti. Riscritti su più piani.… -