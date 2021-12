Honoris Causa per lo Sport, i Donatori Sangue dell’Ospedale Grassi premiano le Stelle Marine (Di sabato 25 dicembre 2021) Ostia – Dal 1965 (anno della nascita) le Stelle Marine sono una delle società di pallacanestro di riferimento di Ostia. Una colonna portante dello Sport del territorio che ha avuto presso le sue fila generazioni di romani e generazioni di lidensi amanti del basket. I successi conquistati sul campo sono stati spesso riconosciuti anche dalla Federazione Italiana Pallacanestro e dal Coni che ha recentemente attribuito alla Società, la Stella d’Argento al Merito Sportivo Pallacanestro. Da Ostia sono partiti fior fiori di campioni e campionesse che hanno scritto la storia della pallacanestro non solo nel mondo, ma anche alle Olimpiadi. Nel lontano 2015 la realtà sociale e Sportiva del X Municipio ha spento le 50 candeline e Il Faro online ha avuto il piacere di raccontare un avversario anniversario ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 25 dicembre 2021) Ostia – Dal 1965 (anno della nascita) lesono una delle società di pallacanestro di riferimento di Ostia. Una colonna portante dellodel territorio che ha avuto presso le sue fila generazioni di romani e generazioni di lidensi amanti del basket. I successi conquistati sul campo sono stati spesso riconosciuti anche dalla Federazione Italiana Pallacanestro e dal Coni che ha recentemente attribuito alla Società, la Stella d’Argento al Meritoivo Pallacanestro. Da Ostia sono partiti fior fiori di campioni e campionesse che hanno scritto la storia della pallacanestro non solo nel mondo, ma anche alle Olimpiadi. Nel lontano 2015 la realtà sociale eiva del X Municipio ha spento le 50 candeline e Il Faro online ha avuto il piacere di raccontare un avversario anniversario ...

