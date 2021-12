Hockey su ghiaccio | cancellati i Mondiali femminili under 18

Advertising

OA_Sport : Potrebbero saltare tutti i tornei di gennaio - RSIsport : ?? La 94a edizione della Coppa Spengler si svolgerà in un clima sicuramente meno disteso, ma lo spettacolo sul ghiac… - sportal_it : Hockey Ghiaccio, saltano altri Mondiali - HCChiasso : Buon Natale alla famiglia rossoblu ???????? agli amici, agli avversari, a tutti quelli che amano l’hockey in Ticino, i… - zazoomblog : Hockey ghiaccio Alps League 2021-2022: esulta solo Renon. Asiago e Gherdeina vanno ko - #Hockey #ghiaccio #League… -

Ultime Notizie dalla rete : Hockey ghiaccio

...ripercorrere la storia dell'HC Lugano sulla scorta delle diverse casacche portate sul... che all'inizio degli anni ottanta, porter la formazione sottocenerina ai vertici dell'nazionale. ...La International IceFederation , alla luce dell'andamento della pandemia da Covid - 19 , in maniera particolare per quanto riguarda la diffusione della variante Omicron , ha deciso di seguire la raccomandazione ...L'IIHF, la Federazione Internazionale di hockey su ghiaccio, ha ufficialmente annullato i Mondiali femminili under 18 a causa della pandemia da Covid-19, vista la diffusione della variante Omicron: la ...Saltano altri Mondiali. La International Ice Hockey Federation, alla luce dell’andamento della pandemia da Covid-19, in maniera particolare per quanto riguarda la diffusione del ...