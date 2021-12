Hockey | Spengler Cup | annullata l’edizione 2021 per covid

Advertising

Sembrava tutto apparecchiato per la 94esima edizione della, e invece gli organizzatori hanno dovuto rinunciare all'ultimo e per il secondo anno di fila alla manifestazione. Come riferisce il portale Watson, all'interno dell'organizzazione del Davos ...L'allenatore dei biancobl ha rivelato come la squadra ha reagito alla quarantena che ha impedito la partecipazione della squadra alla Coppa. Dopo la frustrazione e la delusione iniziali stiamo pian piano cercando di ricominciare . Luca Cereda ha spiegato cos durante Afterhockey la situazione che sta vivendo l'Ambr . Stiamo tutti ...Hockey, Spengler Cup 2021: l'edizione numero 94 è stata annullata a causa del Covid, ecco l'ufficialità ad un giorno dall'inizio ...The world's oldest invitational hockey tournament will not take place due to the COVID-19 pandemic, with the event being abandoned a day before it was set to begin in Davos.