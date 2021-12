Harry Potter 20° anniversario | su Sky arrivano l’attesissima reunion e il quiz show

Leggi su velvetmag

(Di sabato 25 dicembre 2021) Sky e NOW celebreranno il 20°diin grande stile durante le festività. Debutteranno a breve, infatti, la prima TV assoluta di20th Anniversary: Return to Hogwarts e: Hogwarts Tournament of Houses. Ancora una volta, attraverso un Lumos – per rimanere in temaiano – i riflettori si accenderanno sulla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts. E in una duplice forma.: unacon tutto il cast Arriverà il 1 gennaio, a Capodanno, su Sky e in streaming su NOW, in contemporanea con gli USA,20th Anniversary: Return to Hogwarts. Lo speciale vedrà Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma ...