Hamsik svela | “Venni alle mani con Radosevic | voleva fare il bullo”

Leggi su napolipiu

(Di sabato 25 dicembre 2021) Marekun litigio con, l’ex capitano del Napoli lo fa attraverso le pagine del suo libro in cui racconta l’episodio. L’ex capitano del Napoli racconta il retroscena che fino ad ora non era mai uscito fuori. Ecco quanto c’è scritto nel libro di Marek: Ho rispettato tutti, e ho fatto del mio meglio per ottenere il rispetto di tutti – scrive Marek– il rispetto non devi chiederlo, te lo prendi e basta. Ed è proprio quando ti accorgi che qualcuno pensa che stare zitti significhi essere deboli che devi sentirti ancora più forte. Me lo ha insegnato mio nonno ed è diventato il mio mantra. La forza mi piace esprimerla in un altro modo, con l’espressione degli occhi. Mi diverte, anzi, trovarmi davanti ad avversari, o a volte persino compagni, convinti di poter ...