Green pass, quanto dura? E dove va esibito? Dalle mascherine alla terza dose, domande e risposte (Di sabato 25 dicembre 2021) Cosa si può fare a Capodanno? In quali locali bisogna mostrare il Super Green pass? quanto dura? Gli italiani alla vigilia del Natale hanno dovuto fare i conti con le restrizioni del nuovo... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 25 dicembre 2021) Cosa si può fare a Capodanno? In quali locali bisogna mostrare il Super? Gli italianivigilia del Natale hanno dovuto fare i conti con le restrizioni del nuovo...

Advertising

borghi_claudio : Record di sempre. Più di quando nessuno era vaccinato. Perfetto. Da quando abbiamo messo il green pass 'garanzia di… - NicolaPorro : ???? Da non credere: lo Stato non può permettersi di entrare nelle nostre case???? - borghi_claudio : Ovviamente perfettamente inutile chiedermi cosa penso delle super iper restrizioni. Ero contrario al sistema del gr… - javert64 : RT @Corriere: In Gran Bretagna 122 mila contagi. In Usa cancellati oltre 4.500 voli - 692Troll : @wojak0 Grazie ai Tamponi e al Green pass alimentati dal terrorismo mediatico. No terrorismo no tamponi no Green pass no pranzo di Natale -