Grande Fratello Vip, ex gieffina dal successo alla bufera | La verità sullo stupro (Di sabato 25 dicembre 2021) A distanza di tempo, ecco svelata tutta la verità sullo stupro e sulla storia che ha coinvolto un’ex concorrente del Grande Fratello Vip. Grande Fratello Vip-AltranotiziaLa scorsa edizione del Grande Fratello Vip ha visto distinguersi tra i tanti concorrenti la modella brasiliana Dayane Mello. La ragazza, seppur non abbia vinto, si è classificata al quarto posto e fin da subito ha riscosso grandi consensi tra il pubblico a casa. All’interno del noto reality, ha dimostrato carattere, una forte personalità e anche molta simpatia. Senza dimenticare il suo fascino e la sua incredibile bellezza: insomma, tutti ingredienti necessari per sfondare nel mondo dello spettacolo e farsi conoscere dai telespettatori. Ma su questo ... Leggi su altranotizia (Di sabato 25 dicembre 2021) A distanza di tempo, ecco svelata tutta lae sulla storia che ha coinvolto un’ex concorrente delVip.Vip-AltranotiziaLa scorsa edizione delVip ha visto distinguersi tra i tanti concorrenti la modella brasiliana Dayane Mello. La ragazza, seppur non abbia vinto, si è classificata al quarto posto e fin da subito ha riscosso grandi consensi tra il pubblico a casa. All’interno del noto reality, ha dimostrato carattere, una forte personalità e anche molta simpatia. Senza dimenticare il suo fascino e la sua incredibile bellezza: insomma, tutti ingredienti necessari per sfondare nel mondo dello spettacolo e farsi conoscere dai telespettatori. Ma su questo ...

GrandeFratello : Il giudizio di Stefania su questa edizione di Grande Fratello! Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in diretta!… - PinKTimmy95 : RT @FetusHarry27: ok carissime tomlinson siete bellissimi voi e i bimbi però io vorrei una foto di vostro fratello, quello grande grazie - LadyNews_ : Chi è #AlessandroBasciano? Età, altezza, figlio, fidanzata, #UominieDonne, Instagram, #GrandeFratello - FetusHarry27 : ok carissime tomlinson siete bellissimi voi e i bimbi però io vorrei una foto di vostro fratello, quello grande grazie - Giulia97_u : RT @alessiaaall: Sophie: “mi sono rotta di questi flirt voglio fidanzarmi” Come direbbe Tommaso Zorzi “amore hai scambiato il grande frate… -