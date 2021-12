"Grande Fratello Vip 6", Biagio "scarica" Miriana e punta Nathaly: "Da ora mi ritengo libero" (Di sabato 25 dicembre 2021) Nella Casa del ' Grande Fratello Vip 6 ' l'aria del Natale porta clamorosi cambi di scena nello scacchiere dell'amore. Dopo il lungo tira e molla con Miriana, Biagio sembra infatti intenzionato a non ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 25 dicembre 2021) Nella Casa del 'Vip 6 ' l'aria del Natale porta clamorosi cambi di scena nello scacchiere dell'amore. Dopo il lungo tira e molla consembra infatti intenzionato a non ...

Advertising

GrandeFratello : Il giudizio di Stefania su questa edizione di Grande Fratello! Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in diretta!… - sisonproprioio : primo nei trend a Natale il Grande Fratello, questo spiega la dittatura che ci meritiamo - 201_sabri : RT @alessiaaall: Sophie: “mi sono rotta di questi flirt voglio fidanzarmi” Come direbbe Tommaso Zorzi “amore hai scambiato il grande frate… - ParliamoDiNews : Grande Fratello Vip 6, giorno 103: commenti al live | Isa e Chia #fratello #commenti #live #chia - mywolf8_ : RT @garibaldino84: @mywolf8_ @MarcelloPiccya @molgora85 @ADMAIORASEMPER_ @mavakagher @goldrek75 @cosimo_cotugno @Swiss_Man_1 Sei un grande… -