Gli sportivi che ci hanno fatto emozionare nel 2021

(Di sabato 25 dicembre 2021) Marcell Jacobs raggiante avvolto nel tricolore come i suoi compagni di squadra della staffetta 4x100 solleva le dita a V: e sono due ori per lui che ha appena stravolto le gerarchie della storia velocità portando i colori azzurri sul podio più alto dei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo. Non una, ma due volte: nella gara individuale e col team Italia. Con due ori sulla distanza regina della velocità, il campione è l'erede di Usain Bolt. Non solo l'Italia mai aveva vinto né i 100 individuali né la staffetta ai Giochi, ma sono pochi in assoluto i grandi atleti chebissato l'oro olimpico nella velocità. Un primo posto, quello degli azzurri della 4x100 - Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Eseosa Fausto Desalu e Filippo Tortu - inimmaginabile alla vigilia di Tokyo. Italia campione d'Europa La nazionale, con Roberto Mancini al timone, regala agli italiani l'alloro del ...

Advertising

SkySport : ULTIMORA COVID-19 CABINA REGIA: 'STOP AL CONSUMO DI CIBI E BEVANDE AL CHIUSO DURANTE GLI EVENTI SPORTIVI' #SkySport #Coronavirus #Covid19 - TizianoPesce : RT @UispNazionale: ????L'Uisp augura buone feste natalizie a tutti gli sportivi, i volontari, i dirigenti delle società sportive, dei Comitat… - MauraBracaloni : RT @1nessuno100mil2: Steve Kirsch ha compilato la più completa lista di incidenti e morti tra gli sportivi a seguito del #vaccino. Impress… - bolognabasket : Pubblicato il DL Festività: confermato l'obbligo di mascherina FFP2 per gli eventi sportivi - UispVela : RT @UispNazionale: ????L'Uisp augura buone feste natalizie a tutti gli sportivi, i volontari, i dirigenti delle società sportive, dei Comitat… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli sportivi

GQ Italia

...si può fare a Capodanno ? In quali locali bisogna mostrare il Super Green pass ? Quanto dura?... teatri e in occasione di eventi, anche all'aperto (e quindi negli stadi, ad esempio). ...... - bar e ristoranti al chiuso - cinema e teatri - stadi - eventi- cerimonie pubbliche I l green pass base è obbligatorio per: - palestre e piscine - centri- spogliatoi per l'...Oggi, sabato 25 dicembre 2021, anche nel giorno di Natale andranno in scena diversi sport: saranno protagonisti gli USA, dato che il basket con la NBA mette in calendario cinque partite, delle quali t ...Ed è interessante riflettere su questo perchè anche questi successi sportivi hanno smentito un clichè, uno stereotipo diffuso in Europa, duro a morire, quanto infondato, di un popolo, gli italiani, in ...