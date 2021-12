Gli auguri di Natale di Patrick Zaki dedicati all’Italia e a Bologna, «la mia terra adottiva» (Di sabato 25 dicembre 2021) Non sono terminate le traversie giudiziarie di Patrick Zaki, lo studente dell’università di Bologna che ha passato quasi due anni nelle carceri egiziane senza un procedimento giudiziario. Scarcerato lo scorso 8 dicembre, dopo 22 mesi in cella, adesso è in attesa di presentarsi all’udienza fissata il primo febbraio 2022. Dalla sua temporanea libertà e tramite Twitter, social sul quale è tornato particolarmente attivo, Zaki ha inviato un messaggio di auguri rivolto all’Italia: «La pace, la serenità, l’amore regnino in questo santo giorno nei nostri cuori ed illuminino la nostra vita e quella dei miei colleghi, dei miei amici e della mia cara Bologna, la mia terra adottiva. auguri di buon Natale a tutta ... Leggi su open.online (Di sabato 25 dicembre 2021) Non sono terminate le traversie giudiziarie di, lo studente dell’università diche ha passato quasi due anni nelle carceri egiziane senza un procedimento giudiziario. Scarcerato lo scorso 8 dicembre, dopo 22 mesi in cella, adesso è in attesa di presentarsi all’udienza fissata il primo febbraio 2022. Dalla sua temporanea libertà e tramite Twitter, social sul quale è tornato particolarmente attivo,ha inviato un messaggio dirivolto: «La pace, la serenità, l’amore regnino in questo santo giorno nei nostri cuori ed illuminino la nostra vita e quella dei miei colleghi, dei miei amici e della mia cara, la miadi buona tutta ...

