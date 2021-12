Gli auguri di Natale di Berlusconi con in braccio la new entry Gilda, ma senza la consueta spilla di FI – Il video (Di sabato 25 dicembre 2021) Il leader di Forza Italia, dalla sua tenuta di Arcore, anticipa gli omologhi degli altri partiti condividendo di buon’ora un videomessaggio di auguri per il Natale 2021. Intorno alle 9 del mattino di questo 25 dicembre, sul suo account Instagram, è comparso un breve filmato in cui, davanti a un albero di Natale addobbato, parla sulle note di Jingle Bells. «A tutti, tantissimi auguri per un sereno, gioioso Natale», dice Silvio Berlusconi, tenendo in braccio l’irrequieta Gilda, l’ultima arrivata nella ormai numerosa colonia canina di Arcore. Nonostante la cagnolina copra buona parte della formale giacca scura dell’ex presidente del Consiglio, si nota chiaramente l’assenza della consueta ... Leggi su open.online (Di sabato 25 dicembre 2021) Il leader di Forza Italia, dalla sua tenuta di Arcore, anticipa gli omologhi degli altri partiti condividendo di buon’ora unmessaggio diper il2021. Intorno alle 9 del mattino di questo 25 dicembre, sul suo account Instagram, è comparso un breve filmato in cui, davanti a un albero diaddobbato, parla sulle note di Jingle Bells. «A tutti, tantissimiper un sereno, gioioso», dice Silvio, tenendo inl’irrequieta, l’ultima arrivata nella ormai numerosa colonia canina di Arcore. Nonostante la cagnolina copra buona parte della formale giacca scura dell’ex presidente del Consiglio, si nota chiaramente l’asdella...

