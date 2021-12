Gli auguri di Buon Natale del Quirinale, le immagini dentro il Palazzo girate con il drone (Di sabato 25 dicembre 2021) Roma, 25 dicembre 2021 Un breve video, postato sui social, con le immagini girate con il drone all'interno del Palazzo del Quirinale che mostrano, tra le altre cose, l'albero e il presepe allestito ... Leggi su leggo (Di sabato 25 dicembre 2021) Roma, 25 dicembre 2021 Un breve video, postato sui social, con lecon ilall'interno deldelche mostrano, tra le altre cose, l'albero e il presepe allestito ...

Advertising

mengonimarco : Questi 33 iniziano già a farsi sentire. Buone feste e grazie di cuore a tutti per gli auguri! (Ci vediamo alle 17 s… - Inter : ?? | AUGURI Gli auguri dai nostri ragazzi ?????? #ForzaInter #InterXmas - ItaliaViva : Gli auguri di Buon Natale ?? dai senatori IV al termine della maratona per approvare la #LeggeDiBilancio - eddyfeletto : Ma per fare gli auguri dovete per forza mettere una vostra foto in mutande davanti lo specchio così vedo pure la vostra casa di merda? - iamdefenceles : RT @adellovesharry: livello di illusione? aspetto gli auguri di harry -