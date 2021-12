Giovane armato nel castello di Windsor durante il discorso della Regina (Di sabato 25 dicembre 2021) Un intruso armato è stato arrestato nel parco del castello di Windsor mentre la Regina festeggiava il Natale. La famiglia reale non è in pericolo La Regina Elisabetta II stava festeggiando questo Natale 2021 al castello di Windsor con il principe Carlo e Camilla, e la duchessa di Cornovaglia, quando un uomo armato è stato arrestato dopo aver fatto irruzione nel parco del castello. POTREBBE INTERESSARTI: Esplosione in garage, una vittima e un ferito grave (fonte: gettyimages) Gli agenti sono stati chiamati questa mattina per una violazione di domicilio intorno alle 8.30 nel parco del castello nel Berkshire. L’uomo ha 19 anni, è stato arrestato ed è in custodia. La polizia ha affermato che: “L’uomo ... Leggi su ck12 (Di sabato 25 dicembre 2021) Un intrusoè stato arrestato nel parco deldimentre lafesteggiava il Natale. La famiglia reale non è in pericolo LaElisabetta II stava festeggiando questo Natale 2021 aldicon il principe Carlo e Camilla, e la duchessa di Cornovaglia, quando un uomoè stato arrestato dopo aver fatto irruzione nel parco del. POTREBBE INTERESSARTI: Esplosione in garage, una vittima e un ferito grave (fonte: gettyimages) Gli agenti sono stati chiamati questa mattina per una violazione di domicilio intorno alle 8.30 nel parco delnel Berkshire. L’uomo ha 19 anni, è stato arrestato ed è in custodia. La polizia ha affermato che: “L’uomo ...

