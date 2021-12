Giappone e Usa pronti a costruire basi dei Marines vicino Taiwan (Di sabato 25 dicembre 2021) Le forze armate Giapponesi e statunitensi hanno elaborato una bozza di piano per reagire in modo congiunto davanti a una possibile “emergenza” a Taiwan, secondo quanto scrive l’agenzia di stampa Giapponese Kyodo. Informazioni che escono in mezzo alle crescenti tensioni tra l’isola e la Cina, considerata ragione potenziale di uno scontro Washington-Pechino che potrebbe oltrepassare i livelli diplomatici e commerciali. Della pianificazione congiunta si parla da qualche mese. Stando al piano, spetterebbe ai Marines — dunque alla fanteria anfibia — creare basi temporanee sulla catena di isole Nansei che si estende da Kyushu, una delle quattro isole principali che compongono l’arcipelago nipponico, fino a Taiwan. In una potenziale fase iniziale di “un’emergenza” — così adesso i funzionari ... Leggi su formiche (Di sabato 25 dicembre 2021) Le forze armatesi e statunitensi hanno elaborato una bozza di piano per reagire in modo congiunto davanti a una possibile “emergenza” a, secondo quanto scrive l’agenzia di stampase Kyodo. Informazioni che escono in mezzo alle crescenti tensioni tra l’isola e la Cina, considerata ragione potenziale di uno scontro Washington-Pechino che potrebbe oltrepassare i livelli diplomatici e commerciali. Della pianificazione congiunta si parla da qualche mese. Stando al piano, spetterebbe ai— dunque alla fanteria anfibia — crearetemporanee sulla catena di isole Nansei che si estende da Kyushu, una delle quattro isole principali che compongono l’arcipelago nipponico, fino a. In una potenziale fase iniziale di “un’emergenza” — così adesso i funzionari ...

Giappone. Aumentate le spese militari di sostegno alla presenza statunitense di Giuseppe Gagliano - Come indicato dai principali periodici online nipponici tra cui Japan Times il Giappone ha deciso di contribuire in modo rilevante alle spese della presenza militare Usa nel proprio territorio. Infatti intende spendere circa 9 miliardi di dollari che dovrebbero servire non ...

Giappone: USA chiedono un piano congiunto per costituire una base di appoggio a Taiwan

