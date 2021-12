Giannis firma il miracolo di Natale | così lui e i Bucks hanno ribaltato Boston

(Di domenica 26 dicembre 2021) I Milwaukeesi regalano una rimonta natalizia indimenticabile. Superano117 - 113 recuperando da - 19, da - 13 nell'ultimo quarto. Andando avanti per la prima volta a 30 secondi dalla ...

E invece…sul più bello Tatum e Brown si sono inceppati, eha sfondato il muro difensivo di Williams. Comunque la prestazione è stata buona, con Brown eccezionale a inizio partita, ...... ma Holiday si mette al lavoro eun paio di canestri dei suoi per mantenere le distanze . Da una situazione di gioco rottone esce fuori con la schiacciata del +15, ma Rose recupera in ...CRONACA – Boston parte fortissimo trascinata da Jaylen Brown, che dopo quattro minuti tocca già i dieci punti all’attivo. I Celtics volano sul +14 dopo la tripla di Hernangomez (13-27). Difficoltà eno ...I Bucks senza Giannis, Portis e DiVincenzo trovano anche un buon apporto da Holiday e Cousins. Ok gli Hawks anche senza Gallinari ...