Giampaolo torna in panchina | accordo vicino con un club di Serie A

(Di sabato 25 dicembre 2021) In casa Spezia è pronta la rivoluzione: nonostante la vittoria al Maradona di Napoli, illigure sarebbe pronto a cambiare Thiago Motta. I tre punti conquistati in terra partenopea infatti non hanno sortito effetto. Il rapporto tra il tecnico e il ds degli aquilotti, Pecini, è ai minimi storici. Tra il 26 e il 27 dicembre arriverà una decisione definitiva, come rivelato da Gianluca Di Marzio. In pole per la sostituzione c’è Marco. L’ex tecnico di Milan e Torino sta riflettendo sull’ipotesi Spezia. Con Pecini, tra l’altro,ha lavorato ai tempi della Sampdoria. Le prossime ore saranno decisive per il sì definitivo del tecnico.