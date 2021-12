GF Vip | Delia Duran nuova concorrente? Tutte le anticipazioni e i nuovi ingressi del 2022

(Di sabato 25 dicembre 2021) A partire da gennaio comincerà la “seconda parte” di questo GF Vip e si vocifera chepossa diventare una. Come già annunciato da Alfonso Signorini, presto ci sarà spazio pernella casa più spiata d’Italia. Questo, chiaramente, per consentire ai protagonisti di creare nuove dinamiche in grado di tenere L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

ParliamoDiNews : Grande Fratello Vip 6: Alex Belli esce dalla Casa con Delia, la Sorgé sbotta | Gossip News Italia #fratello #alex… - redazionerumors : Grande Fratello Vip, a gennaio nuovi ingressi nella Casa: potrebbe entrare Delia? #deliaduran - ParliamoDiNews : Gf Vip, a gennaio nuovi concorrenti: Delia Duran sarà una vippona? #gennaio #concorrenti #delia #duran #sarà… - ParliamoDiNews : Gf Vip, Arriva la notizia su Delia Duran che molti non avrebbero voluto ricevere. Sarà vero? | Il Vicolo delle News… - infoitcultura : Gf Vip, Delia Duran e Alex Belli. L'ex marito Marco Nerozzi rivela: «E' stata manipolata. Tra di noi coppia aperta» -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Delia

... fra cui ci potrebbe essere ancheDuran , moglie dello squalificato Alex Belli . GFVip, in arrivo nuovi concorrenti Al Grande Fratelloun via vai di concorrenti. Nelle ultime puntata sono ...L'ex marito diDuran si è infine lasciato andare a una dura critica su come sono stati gestiti i rapporti al Grande Fratello. 'Si capisce che Alex eerano d'accordo per fare audience ...Al Grande Fratello Vip sono previsti ingressi di nuovi concorrenti. Con lo spostamento in avanti della data della finale, nel reality condotto da Alfonso Signorini sono attesi nuovi reclusi, fra cui..GF Vip, Samy Youssef svela la verità su Alex Belli e Delia Duran: 'Hanno recitato malissimo' L'ultima puntata del Grande Fratello Vip ha messo definitivamente a confronto Delia Duran ed Alex Belli , c ...