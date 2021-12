(Di sabato 25 dicembre 2021), ultima arrivata all’interno delladel Grande Fratello Vip 6, sta facendo discutere per la sua situazione sentimentale poco chiara. La new entry infatti è entrata all’interno del game-show di Canale 5 spacciandosi per single, vista la sua precedente relazione che ha dichiarato “finita”di fare il suo ingresso. Inperò qualcunole sue dichiarazioni. Durante l’ultima puntata delle Chicche di Gossip diChi, condotta da Rosalinda Cannavò, i giornalisti sembrerebbero averchiarezza circa la questione. Secondo infatti Gabriele Parpiglia, autore del Grande Fratello Vip, la ragazza” alla redazione del reality pur di ...

Advertising

infoitcultura : GF Vip, Gianmaria Antinolfi dimentica Sophie e flirta con Federica Calemme? - infoitcultura : Federica: 'Miriana è un po' pesantuccia' - Grande Fratello VIP | GFVIP 6 - VelvetMagIta : #GFVip, Gianmaria Antinolfi flirta con Federica Calemme dopo Sophie? #gfvip6 #VelvetMag #Velvet - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni gelosa di Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme (VIDEO) - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Soleil Sorge: 'Federica mi piace molto' -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Federica

L'ex corteggiatore dell'allora tronista di Uomini e Donne , Giulia Quattrociocche , è entrato come concorrente ufficiale del Grande Fratello6 , insieme aCalemme ed Eva Grimaldi, ...A fine 2021 è entrato come concorrente ufficiale nella Casa del GF6 insieme aCalemme ed Eva Grimaldi. Chi è Alessandro Basciano? La vita privata Basciano è papà del piccolo Nicolò, ...Gf Vip 6, Federica Calemme ha mentito e in realtà è ancora fidanzata? Ecco cosa avrebbe fatto prima di entrare nella Casa. Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televisione.Dal canto suo, infatti, pur riconoscendo l’attrazione fisica l’ex tronista ha ammesso di non essere presa a livello mentale dal gieffino. Insomma, una cosa è certa: tra Gianmaria e l’ex tronista è orm ...