Genoa | Rummenigge sul corteggiato Campos | “Grandi operazioni nei giorni migliori”

Leggi su sportface

(Di sabato 25 dicembre 2021) Karl-Heinzeha concesso un’interessante intervista alla ‘Bild’, toccando vari argomenti, tra i quali uno relativo all’operato da dirigente di Luis. Il direttore sportivo del Lille è tra i nomi nella lista dei desideri della nuova proprietà del, per ricostruire la società ligure dalle fondamenta. Di seguito il giudizio di: “In Germania non è particolarmente conosciuto, ma io so cosa ha fatto. Neial Monaco ha preso giocatori come Mbappé, Falcao, Fabinho, Martial, Bernardo Silva. Giocatori che hanno portato il Monaco ad essere campione. Poi li ha venduti, dopo averli comprati a poco, a prezzi altissimi aiclub d’Europa, dando al Monaco una eccellente solidità finanziaria. Al Lille ha preso Renato Sanches, ...