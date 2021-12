Gazzetta: il Bayern ragiona su Insgne, ci provano anche Conte e tre italiane (Di sabato 25 dicembre 2021) Sul proprio sito ufficiale la Gazzetta dello Sport fa il punto sulla situazione relativa al futuro di Lorenzo Insigne. Il capitano azzurro vorrebbe restare a Napoli ed il Napoli vorrebbe tenerlo ma a cifre più basse rispetto a ... Leggi su 100x100napoli (Di sabato 25 dicembre 2021) Sul proprio sito ufficiale ladello Sport fa il punto sulla situazione relativa al futuro di Lorenzo Insigne. Il capitano azzurro vorrebbe restare a Napoli ed il Napoli vorrebbe tenerlo ma a cifre più basse rispetto a ...

Advertising

100x100Napoli : Le ultime sul futuro di Insigne - Gazzetta_it : Bayern: Tolisso scontento e in scadenza, c'è il Real in agguato #calciomercato - GianniVaretto : RT @ETGazzetta: Lewandowski chiude l'anno con gol e record: scavalcato Gerd Müller #Bayern - ETGazzetta : Lewandowski chiude l'anno con gol e record: scavalcato Gerd Müller #Bayern - GianniVaretto : RT @ETGazzetta: Il Bayern non si ferma mai: poker al Wolfsburg e 5° successo consecutivo -