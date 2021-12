Gaetano Parisi | Rosario Quinci e Alessandro Cirrone morti in un incidente sulla provinciale 11 all’uscita di Niscemi

(Di sabato 25 dicembre 2021) Natale di morte sulle strade della Sicilia. Sono giovanissime le vittime dell’avvenuto anel Nisseno., 20 anni,, 18 anni, e, 16 anni, sonoin unstrada11, nei pressi del bivio Paradisa. Un quarto di 17 anni è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Sant’Elia, dove è stato trasferito dal 118, per essere sottoposto ad intervento neurochirurgico. L’è avvenuto attorno alle 3. I quattro, che stavano rientrando a casa dopo la notte trascorsa fuori, viaggiavano su una Citroen C3 condotta dal ventenne quando, per cause in corso di accertamento, sono usciti ...

