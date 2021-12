Francia Covid: sfondata soglia 100.000 contagi (104.611), record assoluto (Di sabato 25 dicembre 2021) La Francia di Macron come l'Italia di Draghi, per la pandemia e la diffusione dei contagi sfonda ogni record, oltre 100.000 contagi in un giorno L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 25 dicembre 2021) Ladi Macron come l'Italia di Draghi, per la pandemia e la diffusione deisfonda ogni, oltre 100.000in un giorno L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

TgLa7 : ????#Covid 100mila casi nelle ultime 24 ore in #Francia ???? - LaStampa : Covid, nuovo record di casi in Gran Bretagna. Francia travolta da Omicron e Parigi raccomanda il booster dopo 3 mesi - repubblica : Covid, la Francia supera i 100mila nuovi casi in un giorno: ennesimo record. Omicron gia' dominante in Portogallo,… - Bu39159456 : RT @repubblica: Covid, la Francia supera i 100mila nuovi casi in un giorno: ennesimo record. Omicron gia' dominante in Portogallo, il paese… - zazoomblog : Covid Francia oggi contagi record: oltre 100mila - #Covid #Francia #contagi #record: -