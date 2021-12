Francesco e Stefania, la coppia No vax pentita: «Pensavamo di morire, il Covid toglie l’ossigeno. Faremo presto il vaccino» (Di sabato 25 dicembre 2021) Si chiamano Francesco Toffolo e Stefania Scanavin e sono una coppia di No vax che ha visto la morte in faccia e che, oggi, si è pentita della scelta di non essersi vaccinata prima. I due hanno cambiato idea dopo aver contratto il Covid. «Abbiamo avuto paura di morire. In primavera, appena potremo, ci vaccineremo», dicono, dopo essere stati salvati dai medici del reparto di Medicina interna dell’ospedale dell’Angelo di Mestre. I due, marito e moglie, hanno 68 e 60 anni, sono residenti a Martellago (Venezia) e hanno diffuso la loro testimonianza nel corso di un convegno organizzato dall’Usl 3. Oggi la loro storia viene raccontata dal Corriere. Il loro calvario, dunque, comincia a novembre quando i due scoprono la positività al virus: «Nostro figlio più piccolo che lavora con noi, 36enne ... Leggi su open.online (Di sabato 25 dicembre 2021) Si chiamanoToffolo eScanavin e sono unadi No vax che ha visto la morte in faccia e che, oggi, si èdella scelta di non essersi vaccinata prima. I due hanno cambiato idea dopo aver contratto il. «Abbiamo avuto paura di. In primavera, appena potremo, ci vaccineremo», dicono, dopo essere stati salvati dai medici del reparto di Medicina interna dell’ospedale dell’Angelo di Mestre. I due, marito e moglie, hanno 68 e 60 anni, sono residenti a Martellago (Venezia) e hanno diffuso la loro testimonianza nel corso di un convegno organizzato dall’Usl 3. Oggi la loro storia viene raccontata dal Corriere. Il loro calvario, dunque, comincia a novembre quando i due scoprono la positività al virus: «Nostro figlio più piccolo che lavora con noi, 36enne ...

