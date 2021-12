Francesca | campionessa italiana | “Anche grazie alla moto ho superato un tumore alla tiroide”

Leggi su bergamonews

(Di sabato 25 dicembre 2021) Fara Olivana con Sola. Quando parla della suanei suoi occhi si vede la luce della passione che l’ha trascinata fin da piccola. E che l’haaiutata a superare un brutto male.Nocera, 28enne di Fara Olivana con Sola, ha vinto cinque volte il campionato italiano dicross, si è piazzata diverse volte al mondiale e soprattutto ha battuto unal quarto stadio. Tra una sessione in palestra e qualche giro di allenamento sul circuito di Covo, labergamasca frena un attimo e ci racconta la sua storia, che somiglia molto a una favola natalizia. Le prime accelerate arrivano prestissimo. Quando ha solo nove anni suo papà Antonio la mette in sella a una mini: “Lui non ha ...