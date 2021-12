FOTO: Thunder Rosa augura Buon Natale a quei ‘maledetti animali’ dei fan con uno scatto sensuale (Di sabato 25 dicembre 2021) Thunder Rosa è certamente uno dei top name della divisione femminile AEW. Il suo 2021 è stato molto positivo dal punto di vista professionale. Ad inizio anno ha dato vita ad un incredibile Unsanctioned Lights Out Anything Goes Match contro Britt Baker. Ora, è in corsa per laurearsi prima TBS Champion della storia e nel prossimo episodio di Dynamite affronterà Jade Cargill in una delle due semifinali del relativo torneo. Anche Rosa ovviamente si sta godendo il Natale e per l’occasione ha deciso di fare gli auguri a tutti i fan con uno scatto molto sensuale. “Tanti auguri maledetti animali” Thunder Rosa ha deciso di augurare Buon Natale a quei “maledetti animali” dei fan con ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 25 dicembre 2021)è certamente uno dei top name della divisione femminile AEW. Il suo 2021 è stato molto positivo dal punto di vista professionale. Ad inizio anno ha dato vita ad un incredibile Unsanctioned Lights Out Anything Goes Match contro Britt Baker. Ora, è in corsa per laurearsi prima TBS Champion della storia e nel prossimo episodio di Dynamite affronterà Jade Cargill in una delle due semifinali del relativo torneo. Ancheovviamente si sta godendo ile per l’occasione ha deciso di fare gli auguri a tutti i fan con unomolto. “Tanti auguri maledetti animali”ha deciso dire“maledetti animali” dei fan con ...

