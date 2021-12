Fiorentina, Ikonè c’è: ma chi sarà il vice Vlahovic? (Di sabato 25 dicembre 2021) La Fiorentina ha già messo a segno il colpo Ikonè, andando a rinforzare decisamente la fascia destra offensiva. Ma il mercato di gennaio potrebbe portare in dote altri movimenti Archiviato l’acquisto di Jonathan Ikonè, la Fiorentina ha soddisfatto a pieno le richieste di Vincenzo Italiano sul calciomercato per quanto riguarda le corsie offensive. Mentre sembra ormai certo l’addio di Dusan Vlahovic a gennaio, i viola si stanno destreggiando in sede di trattative, andando a caccia di un vice del centravanti serbo per chiudere la stagione con un rincalzo di lusso, visto che Kokorin è stato meno di un oggetto misterioso a Firenze. LE OPZIONI – Il nome più caldo per gennaio, fino a qualche giorno fa per quanto riguarda il vice Vlahovic sembrava quello ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 dicembre 2021) Laha già messo a segno il colpo, andando a rinforzare decisamente la fascia destra offensiva. Ma il mercato di gennaio potrebbe portare in dote altri movimenti Archiviato l’acquisto di Jonathan, laha soddisfatto a pieno le richieste di Vincenzo Italiano sul calciomercato per quanto riguarda le corsie offensive. Mentre sembra ormai certo l’addio di Dusana gennaio, i viola si stanno destreggiando in sede di trattative, andando a caccia di undel centravanti serbo per chiudere la stagione con un rincalzo di lusso, visto che Kokorin è stato meno di un oggetto misterioso a Firenze. LE OPZIONI – Il nome più caldo per gennaio, fino a qualche giorno fa per quanto riguarda ilsembrava quello ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #Fiorentina, #Ikoné è arrivato in città - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO FIORENTINA, TUTTO FATTO PER IKONE. DOMANI A FIRENZE IL GIOCATORE ARRIVA DAL LILLE PER 14 MLN+1 D… - SaraMeini : #ikone Accordo definito. Domani le visite mediche per il calciatore a Firenze, poi le vacanze e il rientro in città… - infoitsport : Fiorentina, così sarà il nuovo tridente dopo l’arrivo dell’esterno Ikoné a gennaio - iINSIDER_ : #Fiorentina dopo #Ikone arriva la punta ?? 3/4 profili nel mirino ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Ikonè Calciomercato Serie A, tutte le grandi manovre delle big Il primo lo ha messo a segno la Fiorentina con Ikoné (23). Per il resto, chi più chi meno, tutti sanno che dovranno prima vendere (o svendere) per potersi rafforzare. Ci saranno tanti prestiti , i ...

Fiorentina, due nomi per il vice Vlahovic Commenta per primo Non solo Ikoné. La Fiorentina per gennaio sta cercando anche un vice Vlahovic, e i nomi più caldi riportati da La Gazzetta dello Sport sono quelli di Caicedo del Genoa e Nzola dello Spezia.

Il primo lo ha messo a segno lacon Ikoné (23). Per il resto, chi più chi meno, tutti sanno che dovranno prima vendere (o svendere) per potersi rafforzare. Ci saranno tanti prestiti , i ...Commenta per primo Non solo Ikoné. Laper gennaio sta cercando anche un vice Vlahovic, e i nomi più caldi riportati da La Gazzetta dello Sport sono quelli di Caicedo del Genoa e Nzola dello Spezia.