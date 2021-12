Fedez e Chiara Ferragni rinunciano alle vacanze natalizie per Vittoria: “Torniamo a Milano” (Di sabato 25 dicembre 2021) vacanze interrotte per Chiara Ferragni e Fedez La salute dei figli viene prima di qualsiasi cosa e lo sanno perfettamente anche Chiara Ferragni e Fedez. La coppia era da poco arrivata sulle Dolomiti per trascorrere le vacanze natalizie insieme a Valentina, sorella dell’imprenditrice digitale da più di 25 milioni di seguaci su Instagram. Tuttavia i L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 25 dicembre 2021)interrotte perLa salute dei figli viene prima di qualsiasi cosa e lo sanno perfettamente anche. La coppia era da poco arrivata sulle Dolomiti per trascorrere leinsieme a Valentina, sorella dell’imprenditrice digitale da più di 25 milioni di seguaci su Instagram. Tuttavia i L'articolo proviene da Novella 2000.

