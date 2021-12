"Fatevi il tampone prima di sedervi a tavola per le feste" consiglia il primario del Sacco (Di sabato 25 dicembre 2021) AGI “Il modo migliore di passare le feste? Farsi tutti un tampone prima di sedersi a tavola”. Lo dice all'AGI il primario dell'ospedale Sacco di Milano, Maurizio Viecca. Il rischio è per i no vax “A rischiare sono i no vax - spiega - perché uno degli effetti del vaccino, di cui si parla poco, è che ha moltiplicato il numero di portatori sani del Covid. Tanti non hanno sintomi e non sanno di essere positivi, così abbassano la guardia e diventano contagiosi”. Tanto più, aggiunge, che su “Omicron abbiamo una sola certezza: che è contagiosa 8 volte più delle altre varianti. Sulla letalità invece non sappiamo ancora abbastanza. Può essere che sia più bassa perché la maggior parte delle persone è vaccinata oppure che sia più ‘debole' rispetto alle altre”. Al Sacco in pochi giorni si è arrivati al livello ... Leggi su agi (Di sabato 25 dicembre 2021) AGI “Il modo migliore di passare le? Farsi tutti undi sedersi a”. Lo dice all'AGI ilrio dell'ospedale Sacco di Milano, Maurizio Viecca. Il rischio è per i no vax “A rischiare sono i no vax - spiega - perché uno degli effetti del vaccino, di cui si parla poco, è che ha moltiplicato il numero di portatori sani del Covid. Tanti non hanno sintomi e non sanno di essere positivi, così abbassano la guardia e diventano contagiosi”. Tanto più, aggiunge, che su “Omicron abbiamo una sola certezza: che è contagiosa 8 volte più delle altre varianti. Sulla letalità invece non sappiamo ancora abbastanza. Può essere che sia più bassa perché la maggior parte delle persone è vaccinata oppure che sia più ‘debole' rispetto alle altre”. Al Sacco in pochi giorni si è arrivati al livello ...

Advertising

lovcrux : RT @psctllalice: comunque se siete stati a contatto con un positivo, non è che se vi fate il tampone appena lo venite a sapere ed è negativ… - yatra_mysmile : RT @psctllalice: comunque se siete stati a contatto con un positivo, non è che se vi fate il tampone appena lo venite a sapere ed è negativ… - ragazzaOTP : RT @psctllalice: comunque se siete stati a contatto con un positivo, non è che se vi fate il tampone appena lo venite a sapere ed è negativ… - bellezzainpizzo : RT @psctllalice: comunque se siete stati a contatto con un positivo, non è che se vi fate il tampone appena lo venite a sapere ed è negativ… - vivodijuvee : RT @psctllalice: comunque se siete stati a contatto con un positivo, non è che se vi fate il tampone appena lo venite a sapere ed è negativ… -