Fare sport nelle aree inquinate riduce benefici

Le persone che si impegnano in attività fisiche faticose (come Fare jogging o partecipare a sport competitivi) in aree con grave inquinamento atmosferico possono avere meno benefici per la salute del cervello rispetto alle persone che si esercitano in aree senza smog. E' quanto emerge da una ricerca svolta dall'Università dell'Arizona a Tucson e pubblicate sulla rivista scientifica Neurology."L'esercizio fisico fatto energicamente può aumentare l'esposizione all'inquinamento atmosferico e studi precedenti hanno già mostrato effetti negativi dell'inquinamento sul cervello - ha detto l'autrice dello studio, Melissa Furlong, ricercatrice dell'Università dell'Arizona a Tucson -. Abbiamo dimostrato che l'attività fisica è associata a migliori marcatori della salute del cervello nelle ...

