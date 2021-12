EX MILAN – Suso | che fine ha fatto l’esterno spagnolo?

(Di sabato 25 dicembre 2021), ex calciatore del, oggi è in forza al Siviglia: ecco come sta andando la sua avventura con la squadra andalusa

Advertising

LUZrossonero : RT @leon_mazz: Cinque anni fa vincevamo la Supercoppa Italiana con questa formazione, ma voi continuate pure a chiamarla banter era. Milan… - cicciojumped3 : RT @statutos__: Buon 23 Dicembre a tutti. E grazie ancora a Silvio, Adriano, Jack e Suso (strano). Siete voi il Milan ?? - Francesco_Re2OO : @NandoPiscopo1 @cesololinter_19 Quella situazione fa molto ridere( soprattutto Berardi) perché per alcuni del Milan… - GabriNaskia : RT @statutos__: Buon 23 Dicembre a tutti. E grazie ancora a Silvio, Adriano, Jack e Suso (strano). Siete voi il Milan ?? - IlBuonDiavolo3 : RT @statutos__: Buon 23 Dicembre a tutti. E grazie ancora a Silvio, Adriano, Jack e Suso (strano). Siete voi il Milan ?? -

Ultime Notizie dalla rete : MILAN Suso

Pianeta Milan

veniva criticato perchè sapeva giocare solo nel 4/3/3 e sapeva fare solo gli stessi movimenti ... Ilnon ha la panchina, non ha ricambi adeguati, ci sono troppi infortuni. In avanti mancano ...Poi Messias agiva largo nella posizione su cui fu casa dell'ultimo, dunque raramente trovava ... senza Leao (ed altri), qualcosa è evidentemente cambiato nello stile di gioco del. Richiamati ...I rossoneri di Pioli, soffrono più del previsto contro un buon Empoli, ma alla fine portano a casa una vittoria importante e rotonda. Il 4-2 però è forse troppo pesante per i toscani. Diavolo che chiu ...Bernardeschi in questa prima parte di stagione è il migliore della Juventus. Il giocatore di Carrara, dopo quattro anni di poche luci e molte ombre in bianconero, è diventato il valore aggiunto della ...