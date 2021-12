Evola | il pensiero che fa paura

(Di sabato 25 dicembre 2021) Nelle parole del filosofo e scrittore romano, accostato invariabilmente al fascismo, risuonano verità attuali (e scomode), a partire dal concetto di «Tradizione». Le sue idee lo portarono di fronte a un tribunale. Un processo al dissenso raccontato ora in un libro che ripercorre opere e riflessioni di questo intellettuale da rileggere. Ecco una frase da scolpire nella pietra: «In questa società sbandata si deve esser capaci del lusso di avere un carattere». Julius(1898-1974) la scrisse, nel 1950, nel suo Messaggio alla gioventù. Un appello ai tanti ragazzi che, delusi da movimenti e partiti - di sinistra ma pure di destra - andarono a bussare alla sua porta in cerca di una guida, spirituale prima che politica. Ci avevano visto lungo, quei giovani: avevano compreso che negli scritti del filosofo romano risiedevano verità fondamentali, non scalfite dal tempo. ...

Ultime Notizie dalla rete : Evola pensiero

Panorama

Se dovessimo indicare i giganti deldell'ultimo secolo la mente non va ai filosofi pur ... a Oswald Spengler , a René Guénon , e in Italia a figure in disparte come Julius, Andrea Emo e ...... poi fiabe, leggende, tradizione e da qui a Guénon,e poi la politica, fino a diventare, in ... I giovani tendono più ad argomenti di attualità, ad esempio l'ecologia e ilecologico, ...Il volume di Giovanni Sessa L’eco della Germania segreta per Oaks. Cinque pensatori, diversi fra loro, come Ernst Jünger, Stefan George, Ludwig Klages, Walter Benjamin e Karl L ...Nick Land. Il filosofo britannico Nick Land, nato nel 1962, noto come padre di quel filone filosofico nato negli anni ’90, all’epoca della crisi delle ideologie, e sovente det ...