Esplosione in un palazzo a Milano | gravissima una donna | trovate taniche di benzina

Milano si è svegliata nella mattina di Natale con un violento boato, provocato da un'Esplosione avvenuta in un palazzo di proprietà di Generali in via Benigno Crespi, in zona Maciachini. Una donna è rimasta gravemente ferita nella deflagrazione, accanto a lei sono state trovate due taniche di benzina. L'allarme, stando alle primissime informazioni apprese, è scattato pochi minuti prima delle 5. I vigili del fuoco hanno individuato il rogo al piano -1 dell'edificio, che ospita soltanto uffici e per questo era vuoto. Una volta lì, i caschi rossi hanno trovato una donna ferita e hanno quindi chiesto l'intervento di Areu, che ha inviato sul posto un'ambulanza e un'auto medica. La vittima, una 43enne, nel rogo ha riportato ustioni serissime al volto ...

